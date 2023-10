Stiri pe aceeasi tema

- Erorile din cadrul cheltuielilor de la bugetul UE au crescut semnificativ in 2022, se arata in raportul anual al Curtii de Conturi Europene (ECA) publicat joi. De asemenea, auditorii avertizeaza cu privire la expunerea tot mai ridicata a bugetului UE antrenata de imprumuturile contractate pentru nevoi…

- Cea mai mare temere in ceea ce priveste razboiul din Ucraina este cresterea preturilor pentru 37,9% dintre romani, pe locul al doilea situandu-se ”atacarea de catre Rusia a unor tari membre NATO” – 30%, iar 20,3% spun ca nu au nicio temere legata de acest subiect, releva datele unui sondaj realizat…

- Premierul Marcel Ciolacu a pocit cuvantul ”scriem” atunci cand le-a raspuns jurnaliștilor care il intrebau despre pachetul fiscal bugetar. Intrebat despre stadiul in care se afla pachetul fiscal, Ciolacu a spus ca continuam sa scrim (….), in „doua-trei zile” va fi finalizat, iar pana la sfarșitul acestei…

- Generalul francez Michel Yakovleff, fost comandant militar al forțelor NATO in Europa, a afirmat vineri ca Ucraina incepe sa arate capacitatea de a lovi constant ținte la sute de km in spatele frontului, ceea ce are un efect strategic in razboiul impotriva Rusiei. Concret, rușii sunt obligați sa sa-și…

- Federatia Sindicatelor din Institutii de Cultura sustine ca masurile fiscal bugetare din OUG 34/2023 vor afecta desfasurarea activitatii in teatre, biblioteci sau muzee, care vor fi obligate sa functioneze cu un numar insuficient de angajati deoarece nu se mai pot face angajari. Astfel, frecventa evenimentelor…

- Dupa ce ani la rand a fost la periferia lumii occidentale, Europa de Est a devenit centrul unei confruntari care depașește conflictul militar din Ucraina, este concluzia unei analize a fostului șef al SRI, Eduard Hellvig, analiza publicata pe blogul sau. Hellvig subliniaza, pe langa rezistența de laudat…

- Administratia Biden va trimite un ajutor militar suplimentar de pana la 400 de milioane de dolari Ucrainei, inclusiv munitii pentru sisteme avansate de aparare aeriana si drone mici de supraveghere Hornet. Pachetul include o serie de munitii – de la rachete pentru sistemul de rachete de artilerie de…

- Administratia Biden va trimite un ajutor militar suplimentar de pana la 400 de milioane de dolari Ucrainei, inclusiv munitii pentru sisteme avansate de aparare aeriana si drone mici de supraveghere Hornet. Pachetul include o serie de munitii – de la rachete pentru sistemul de rachete de artilerie de…