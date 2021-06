Analiză: 80% dintre românii care apelează la un broker de credite preferă să achiziţioneze imobile Majoritatea romanilor (80%) care apeleaza la un broker de credite prefera sa achizitioneze imobile foarte spatioase, iar 10% sa isi renoveze locuinta actuala, potrivit datelor unei companii de profil remise marti AGERPRES.



Conform unei analize interne, volumul creditelor intermediate de brokerii AVBS Credit in perioada ianuarie-aprilie 2021 s-a dublat fata de aceeasi perioada a anului trecut. Romanii care au obtinut finantarile necesare, au preferat sa opteze pentru creditarea prin intermediul brokerilor de credite. Aceasta crestere sustinuta vine pe fondul unei preferinte a romanilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

