ANALIZĂ: 7 miliarde de lei pentru 6 judeţe: Iaşul - 2 miliarde Programului Operational Regional are doua categorii principale de beneficiari: autoritatile locale si firmele (IMM). La acestea se adauga lacasuri de cult, autoritati centrale, spitale, precum si unele directii si institutii deconcentrate. Cele mai mari proiecte sunt implementate de catre autoritati (13 proiecte au o valoare fiecare de peste 100 milioane lei), in timp ce cel mai mare proiect privat ajunge la 55 milioane lei (un centru de afaceri IT in parcul industrial Miroslava, Ias (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

