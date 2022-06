”In contextul ratei inflatiei ridicate din ultima perioada, romanii si-au adaptat comportamentele de cumparare asa incat 38% dintre acestia aleg, in prezent, sa achizitioneze online produsele de care au nevoie, putand astfel sa-si controleze mai bine bugetul lunar”, arata Innoship, start-up-ul de tehnologie care a dezvoltat o platforma de management al livrarilor pentru magazinele online la nivel global. Aceasta este principala concluzie care a rezultat in urma analizarii activitatii a peste 100 de magazine online. In 2021, romanii au cumparat, in medie, de 17 milioane de euro pe zi, iar pentru…