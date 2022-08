Stiri pe aceeasi tema

- Igor Korotcenko, analistul militar favorit al televiziunilor rusești controlate de Kremlin, susține ca Marea Britanie pregatește un plan de atacare a Podului Crimeii cu participarea „serviciilor ucrainene relevante”. „Exista informații care sugereaza ca un plan este redactat acum sub conducerea lui…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, (FSB), suține ca a dejucat o tentativa a ucrainenilor de a-i convinge pe piloții ruși sa se predea cu avioanele din dotare pe teritoriul Ucrainei. Today FSB announced that they have “foiled a plot by Ukraine’s intelligence services” to lure Russian military…

- European Commission chief Ursula von der Leyen said Wednesday that the 27-nation Europe Union needs to make emergency plans to prepare for a complete cut-off of Russian gas in the wake of the Kremlin’s war in Ukraine, according to AP News. The EU has already imposed sanctions on Russia, including on…

- Primele lovituri trase de ucraineni cu sistemele HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System), furnizate de SUA: o baza ruseasca in Donetk a fost serios afectata. *Reportedly* one of the first victims of US-supplied Ukrainian M142 HIMARS MRLs, a Russian base in Donbas after being struck by HIMARS’s…

- The Government adopted on Thursday, by an emergency ordinance amending Government Ordinance no. 202/2008 on the implementation of international sanctions, a series of measures aimed at ensuring the continuation of the European Union's sanctions regime, applied in the context of the Russian military…

- The National Liberal Party chairman, Prime minister Nicolae Ciuca on Wednesday, in his speech at the congress of the European People's Party, launched a call for solidarity among European countries to support Ukraine in front of the Russian aggression, stressing that Romania has helped and continues…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista rusa care a protestat in direct la televiziunea rusa impotriva razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, se confrunta cu probleme in plan personal, dupa ce a fost data in judecata de fostul sot, angajat al postului Russia Today (RT), scrie news.ro , care citeaza The Guardian…

- UPDATE 19:25 - Turcia, membra a NATO, a propus evacuarea pe mare a combatantilor raniti ascunsi intr-un combinat siderurgic din orasul Mariupol, in sudul Ucrainei, a declarat sambata purtatorul de cuvant al presedintelui Tayyip Erdogan.UPDATE 19:00 - Kremlinul a criticat din nou aspru sambata actiunile…