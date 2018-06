Analistul George Friedman, catre Romania: Daca vreti alianta militara, va trebuie armata. Daca va bazati pe aliante politice, trimiteti politicienii la razboi

Stiri pe aceeasi tema

- Analistul american George Friedman, presedintele publicatiei de securitate Geopolitical Futures, a afirmat vineri, intr-o conferinta la Sibiu, ca SUA nu este acum in pozitia de a-si deplasa o flota semnificativa in Marea Neagra, iar Romania ar trebui sa urmareasca in primul rand sa isi intareasca propriile…

- Cel mai mare exercitiu multinational al Fortelor Navale are loc, pentru cateva zile, in Marea Neagra, unde s-au mobilizat 21 de nave de razboi din sapte tari. La antrenamentele militare mai participa 10 aeronave de lupta și un submarin. In total sunt peste 2.300 de militari din Bulgaria, Grecia, Marea…

- In Crimeea au intrat in functiune noi statii radar de tipul 55J6M 'Nebo-M', anunta in editia sa de marti semioficiosul Izvestia, citand o sursa din comandamentul superior al fortelor aeriene ruse, potrivit publicatiei Vzgliad.Aceste statii radar, al caror numar nu este precizat, au fost instalate…

- Semiluna Rosie, ai carei angajati lucreaza in cladire, a confirmat lovitura, fara sa prezinte vreun bilant. Armata turca si fortele siriene care o sprijina desfasoara de la 20 februarie o ofensiva militara contra Afrin, o regiune aflata sub controlul Unitatilor de Protectie a Poporului…