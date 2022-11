Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi presedinti s-au salutat strangandu-si miinile indelung, ferm, zambind amandoi, cu steaguri americane si chineze in fundal, intr-un hotel, pe Insula Bali, cu o zi inainte de inceperea summitului G20. Aceasta intalnire are loc in contextul a numeroase disensiuni – intre altele refuzul Beijingului…

- China este cel mai puternic aliat al Rusiei și un partener comercial important. In contextul invaziei declanșate in februarie, liderii occidentali vor sa obțina sprijinul Chinei pentru a influența acțiunile militare și politice ale Rusiei din Ucraina. Razboiul din Estul Europei este insa doar un element…

- Amiralul Charles Richard, care conduce Comandamentul strategic al Pentagonului, alerteaza in legatura cu scaderea capacitații de descurajare a Satelor Unite fata de militarizarea rapida a Chinei.

- Ucraina este ”un model pentru Taiwan”, a declarat miercuri ministrul de externe taiwanez Joseph Wu, care a anuntat un viitor ajutor de 56 milioane de dolari pentru Kiev pentru refacerea infrastructurii devastate de loviturile ocupanților ruși, transmite AFP și Agerpres. De cand Rusia a declansat la…

- Pe langa criza financiara globala si varful pandemiei de Covid-19, acesta este ”cel mai slab profil de crestere din 2001”, a declarat FMI in raportul World Economic Outlook publicat marti. Estimarea PIB-ului sau pentru acest an a ramas neschimbata, la 3,2%, in scadere fata de ritmul de 6% observat in…

- In cursul zilei de luni, miliardarul Elon Musk a publicat pe Twitter mai multe postari prin intermediul carora sugereaza propuneri de pace intre Rusia și Ucraina. Astfel, acesta a creat și un sondaj prin care le solicita internauților sa voteze una dintre cele patru variante de pace, insa raspunsurile…

- Odata cu infrangerile suferite pe teren, Vladimir Putin ramane tot mai singur și mai izolat de liderii mondiali pe care s-ar fi putut baza intr-o vreme. Dupa amenințarile nucleare facute cu puțin timp in urma, dar și dupa decretarea mobilizarii parțiale din Rusia, tot mai mulți „prieteni” incep sa il…

- Seful NATO, Jens Stoltenberg, vine cu previziuni sumbre cu privire la razboiul din Ucraina. Inaltul oficial susține ca acest conflict intra intr-o faza critica, iar la iarna va fi cumplit. Stoltenberg lanseaza un avertisment cutremurator pentru Aliați: „Sa ne pregatim pentru razboiul iernii. Va fi greu,…