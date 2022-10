Stiri pe aceeasi tema

- Inca o acțiune provocatoare a fost intreprinsa de Ankara prin semnarea unui acord cu guvernul libian cu privire la concesionarea catre Turcia a Zonei Economice Exclusive (ZEE) a Libiei pentru explorarea zacamintelor de petrol și gaze de catre companii turcești, relateaza ziarul grec Efimerida ton…

- Din mai multe motive, Recep Tayyip Erdogan face aproape zilnic declarații impotriva Greciei. Același tipar este urmat și de demnitari turci de top, in timp ce analiștii turci nu inceteaza sa vorbeasca despre - și sa prezinte(!) - modalitați de invadare a Greciei de catre trupele turcești, scriu grecii…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat – luni, la Paris – ca tara sa este „pregatita sa infrunte” orice amenințare impotriva suveranitații sale, referindu-se la Turcia, care acuza Grecia ca „i-ar ocupa” insulele din Marea Egee, relateaza France Presse. „Suntem pregatiti sa-i infruntam pe toti…

- Garzile de coasta elene au confirmat ca au tras focuri de avertisment in directia unei nave care "facea manevre suspecte" in apele teritoriale ale Greciei, in zona insulei Lesbos, dupa ce Turcia a acuzat tara vecina de "foc de hartuire", transmite duminica dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Uniunea Europeana si-a exprimat, luni, ”ingrijorarea serioasa” cu privire la ”remarcile ostile” ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan impotriva Atenei cu privire la insulele grecesti din apropierea Turciei, relateaza AFP. Liderul turc a amenintat Grecia, sambata, ca va plati un ”pret mare”,…

- Banca centrala a Turciei a socat pietele financiare, joi, cu o reducere a dobanzii de referinta, in pofida inflatiei de aproape 80%, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat o noua campanie de explorare a gazelor din Mediterana de Est. El a precizat ca acesata se va desfasura in apele teritoriale ale Turciei, pentru a evita astfel orice polemica cu Grecia si Ciprul. Totuși, Grecia este in alerta, in condițiile in care tensiunile…

- In opinia Corinei Martin, secretar general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania ( FPIOR), nu turistii sunt vinovati pentru faptul ca au scazut rezervarile in Romania. De asemenea, potrivit aceleiași surse, nu sunt de vina nici tarifele pentru camerele de hotel. Atunci cine…