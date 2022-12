Stiri pe aceeasi tema

Guvernul a incasat din TVA 8 miliarde de lei in octombrie 2022, o crestere de sub 3% fata de octombrie 2022. Desi este o crestere, cifra arata practic o cadere puternica a colectarii de TVA la buget, pentru ca inflatia de 15% trebuia sa se regaseasca in crestere.

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut la valoarea de 33,3 puncte in luna octombrie. Analistii financiari considera ca preturile proprietatilor rezidentiale din marile orase sunt supraevaluate.

Analiștii financiari din asociația CFA Romania anticipeaza peste 12 luni o inflație de 10,56% și un curs de 5,0652 lei/euro. Indicatorul de incredere economicp al asociației și-a continuat scaderea, informeaza MEDIAFAX.

Romania nu trece printr-o criza economica, ci printr-o criza a energiei, dar un lucru care ne preocupa foarte mult este deficitul balantei comerciale, a declarat, miercuri seara, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat marti un numar record de investitori la bursa, astfel ca numarul investitorilor directi la BVB este in continua crestere pentru al 11-lea trimestru consecutiv si a ajuns pentru prima data la 128.000 de investitori.

Statul roman acorda 400 de milioane de lei (peste 80 de milioane de euro) pentru becuri. De la sfarsitul lunii octombrie va incepe un program care prevede ca romanii sa primeasca vouchere in valoare de 200 de lei (circa 40 de euro) cu care sa iși inlocuiasca becurile vechi cu unele eficiente energetic,

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, joi, la Profit News TV, ca este profund mahnit de faptul ca gazul extras de compania petroliera Black Sea Oil & Gas deja a fost contractat de grupul Engie pe trei ani, ceea ce este o chestiune care contravine legii in Romania, scrie News.ro.

Europarlamentarul Dragos Pislaru (REPER), fost ministru al Muncii, sustine ca directiva privind salariul minim european, care va fi adoptata miercuri de Parlamentul European, ar trebui sa aduca o crestere de peste 500 de lei unui angajat cu salariu minim din Romania.