Stiri pe aceeasi tema

- Analistii BCR estimeaza o contractie a economiei romanesti de 4,7% in acest an si sustin ca un nou episod de lockdown ar aduce o scadere de -7%. Ei afirma ca Romania se imprumuta de trei ori mai scump decat Polonia. Totodata, ei sustin ca agentiile de rating vor amana decizia privind rating-ul tarii…

- Septembrie 2020 va ramane in istoria Bursei de Valori București (BVB) ca momentul recunoașterii numeroaselor eforturi din ultimii ani pentru modernizarea pieței. Promovata la statutul de piața emergenta de catre britanicii de la FTSE Russell, BVB intra...

- TeraPlast Bistrita (simbol bursier TRP), Nuclearelectrica (SNN) si Transelectrica (TEL) au fost cele mai performante actiuni din prima liga bursiera de la Bucuresti dupa primele noua luni din 2020, relateaza Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.Cele trei titluri au inregistrat cele mai ridicate…

- Safetech Innovations SA, firma româneasca de securitate cibernetica, anunța intenția de listare pe piața AeRO a Bursei de Valori București pâna la sfârșitul anului. Înainte de listare, Safetech Innovations va realiza un plasament privat pentru acțiuni noi cu intenția de a atrage…

- E premiera istorica la Bursa din Romania, dupa decembrie 1989. Circa 66 milioane de lei au tranzactionat in medie in fiecare zi din 2020 investitorii de la bursa romaneasca, aceasta fiind cea mai ridicata valoare din istoria postdecembrista a pietei de capital din Romania, arata datele agregate de…

- Seamana destul de mult aceasta reusita cu cea a inaugurarii metroului din Drumul Taberei cu o intarziere de 9 ani. Bursele din regiune - nu foarte departe de noi ca dimensiune - sunt acolo inca din 2007. Numeroase guverne se lauda ca au pus umarul la acest succes, dar care o fi acesta?! Realist vorbind,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca bursa de valori din Romania are o evolutie timida, iar tara noastra este departe de modelul capitalist din tari dezvoltate, unde tarile se finanteaza in principal de pe bursa. Prim-ministrul a precizat ca dupa alegeri vor fi deblocate listarile companiilor…

- Cele mai active 10 case de brokeraj de pe Bursa de Valori București (BVB) și-au dublat profitul in ultimul an, intermedierea unor oferte de obligațiuni sau listari in piața AeRO rotunjind caștigul net al acestora in 2019. Per ansamblu, profitul total...