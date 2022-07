Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorarile cu privire la o recesiune globala si agravarea crizei din Europa imping in sus dolarul american si putini analisti de pe Wall Street se asteapta la o schimbare de traiectorie in perioada imediat urmatoare, informeaza un articol publicat in The Wall Street Journal.

- Aprecierea dolarului american va aduce noi scumpiri la carburanți, dar și la mancare, electronice și haine, toate acestea fiind tranzacționate la nivel internațional in dolari, potrivit experților consultanți de catre Libertatea.Moneda americana s-a apreciat puternic in acest an, ajungand aproape de…

- Moneda unica europeana a coborat, luni, la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani, pana la paritatea cu dolarul american. Cursul de schimb dintre euro și dolarul american este aproape identic, dupa ce moneda unica europeana a ajuns la valoarea de 1,004 dolari americani, luni dupa-amiaza, in scadere…

- Moneda euro a coborat luni la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani si s-a apropiat de paritatea fata de dolar, din cauza temerilor ca o criza energetica va duce regiunea intr-o recesiune, in timp ce moneda americana a fost stimulata de asteptarile ca Rezerva Federala va creste dobanzile mai…

- Cea mai mare conducta care transporta gaze rusesti in Germania, Nord Stream 1, a intrat luni in intretinerea anuala, debitele urmand sa se opreasca timp de 10 zile. Guvernele, pietele si companiile sunt ingrijorate ca inchiderea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina. ”Cea mai importanta…

- Moneda europeana a ajuns la minimul ultimelor doua decenii in comparatie cu dolarul american, ca urmare a tensiunilor de pe piata energetica provocate de razboiul din Ucraina. In plina criza economica, moneda Euro s-a prabusit, marti, cel mai mic nivel din ultimele doua decenii in raport cu dolarul.…

- Euro a coborat cu pana la 1,77%, la 1,0237 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din decembrie 2022. Ulterior, declin s-a atenuat la 1,66%. Indicele dolarului, care masoara evolutia monedei americane fata de un cos de valute importante, a urcat cu 1,532%, dupa ce a atins cel mai ridicat nivel…

- In așteptarea anunțului referitor la decizia de politica monetara a BNR, dealerii anticipand o majorare a dobanzii de referința cu jumatate sau 1 punct procentual, piața valutara a avut o evoluție foarte calma. Cursul euro a scazut de la 4,9469 la 4,9457 lei iar transferurile se realizau intr-un culoar…