Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Valdimir Putin va semna, vineri, tratatele de anexare la Federația Rusa a regiunilor Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie din Ucraina, a anunțat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.

- Kremlinul anunta joi ca urmeaza sa anexeze oficial patru parti ale Ucrainei in cadru unei ceremonii, vineri, la trei zile dupa "referendumuri" in acest sens, relateaza BBC News. "O ceremonie de semnare a unor acorduri cu privire la intrarea unor noi teritorii in Federatia rusa va avea loc maine (vineri),…

- Cecenul Ramzan Kadirov și-a exprimat nemulțumirea in mod deschis fața de acțiunile conducerii politico-militar din Rusia. Acestuia nu i-a placut schimbul de prizonieri dintre Ucraina și Rusia care a avut loc cu o zi inainte, in care partea rusa a eliberat 215 militari ucraineni, inclusiv 108 luptatori…

- Trupele trimise de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina continua sa desfașoare operațiuni ofensive lipsite de sens in jurul orașului Donețk și Bakhmut, in loc sa se concentreze pe apararea impotriva contraofensivei ucrainene care continua sa avanseze in Harkov, afirma Institutul pentru Studiul…

- Trimisul-șef al lui Vladimir Putin in Ucraina, Dmitri Kozak, i-a spus președintelui rus, la inceputul razboiului, ca a incheiat un acord provizoriu cu Kievul care sa satisfaca cererea Rusiei ca Ucraina sa ramana in afara NATO, dar Putin a respins-o și a continuat campania militara, potrivit a trei persoane…

- Mesajele socante transmise de presedintele rus Vladimir Putin la o „lectie deschisa" tinuta in fata unui grup de elevi, carora le-a vorbit despre „enclava antirusa" din Ucraina sau despre faptul ca Ucraina nu este un stat, au facut ca un alt aspect al intalnirii sa treaca mai putin observat. Si anume,…

- Vladimir Putin a semnat saptamana trecuta un decret prin care va crește forța armata activa in Ucraina, cu 137.000 de membri. Cu toate ca numarul militarilor ruși va fi de 1,15 milioane, este improbabil ca aceasta mișcare sa modifice considerabil șansele de caștig ale țarii in razboiul din Ucraina,…

- Ucraina a amenintat cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea, unde au avut loc mai multe explozii la baze militare rusesti, relateaza AFP. „Acest pod este o structura ilegala si Ucraina nu si-a dat…