- Prim-ministrul Florin Citu a salutat faptul ca Romania inregistreaza pentru a doua oara consecutiv cea mai mare crestere economica trimestriala din Uniunea Europeana, mentionand ca acest lucru inseamna mai multe locuri de munca pentru romani, dar si atractivitate pentru investitorii straini. „Ieri am…

- ”Ieri am avut confirmarea ca ceea ce facem de un an si ceva la guvernare – guvernare liberala si in coalitie – facem bine. Romania pentru a doua oara consecutiv are cea mai mare crestere economica trimestriala, asta in tiomp ce in UE foarte multe tari au intrat iar in teritoriul negativ. Asta inseamna…

- Pentru al doilea trimestru consecutiv, Romania este campioana Europei la cresterea economica, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, lider al PNL. "Al doilea trimestru consecutiv, Romania este campioana Europei la crestere economica. Dupa cresterea economica din…

- "Am promis, am facut.Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021. Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani.Am luat cele mai bune masuri și economia a raspuns pozitiv. Acum pregatim toate masurile…

- “Redresarea economica din regiunea in care opereaza grupul bancar depinde de o rata ridicata de vaccinare. Un alt factor cheie pentru redresarea economica a regiunii: utilizarea eficienta a granturilor din Fondul de redresare al UE, guvernele fiind incurajate sa tinteasca planuri ambitioase si de calitate”,…