Stiri pe aceeasi tema

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut la valoarea de 34,7 puncte. Aceasta situatie s-a datorat scaderii, cu 12,5 puncte a componentei de anticipatii si cu 8 puncte a componentei de conditii curente. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a scazut,…

- Opt din zece analiști financiari din Asociația CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni la 5,0117 lei peste 6 luni și 5,0797 lei peste 12 luni. Anaaliștii mai estimeaza o inflație de 9,59% peste 12 luni, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Initiativa se doreste a fi o invitatie catre autoritati si mediul privat pentru derularea unor programe si campanii de constientizare a necesitatii reducerii consumului de energie si deschiderii catre surse de energie curata. Presedintele asociatiei, Dumitru Chisalita, spune ca reducerea consumului…

- Analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala, pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat fiind 5,0465 lei pentru un euro, potrivit Agerpres. „Pe fondul datelor macroeconomice pozitive inregistrate in luna august, indicatorul…

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut la valoarea de 45,6 puncte. Aceasta situatie s-a datorat in special cresterii, cu 10,1 puncte a componentei de anticipatii. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a scazut, ajungand la o valoare medie de 10,05%”,…

- Asociația CFA Romania a realizat o serie de propuneri la proiectul de Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor actve normative in domeniul pensiilor private. Proiectul modifica coordonate importante in ceea ce privește funcționarea fondurilor de pensii private, aflat in dezbatere…

- Romania traieste tot mai mult pe datorie. In primele 6 luni ale acestui an, numai imprumuturile externe au crescut cu peste 2,6 miliarde de euro. Suma totala pe care o datoreaza tara noastra depaseste 137 de miliarde de euro, noteaza stiri.tvr.ro . Analistii financiari spun ca achitarea acestor imprumuturi…

- Analiștii din cadrul CFA Romania (Chartered Financial Analyst) estimeaza pentru finalul anului un nivel al ROBOR 3M la 7,95%, un curs al euro de 5.02 lei (pentru finalul anului) și spun ca tot mai puțini dintre ei care cred ca prețurile proprietaților imobiliare rezidențiale din marile orașe vor scadea…