Analiştii financiari anunță prăpădul. Curs de 5,0761 lei pentru un euro, în următoarele 12 luni Analistii financiari anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, valoarea medie a cursului previzionat fiind de 5,0761 lei pentru un euro, si un avans al ROBOR la trei luni pana la 3,94%, de la 3,55% in prezent, conform Agerpres.

