Imaginile in infraroșu din satelit, concepute pentru a masura nivelul de umiditate și starea de sanatate a terenurilor agricole, sugereaza ca culturile de baza, cum ar fi graul, sunt in stare proasta și in scadere accentuata in randul principalilor exportatori, inclusiv Ucraina, SUA și India.

Secretarul de stat american Antony Blinken și ministrul de Externe al Chinei Wang Yi din China au avut o discuție lunga despre razboiul din Ucraina și comerțul internațional, potrivit Reuters.

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a cerut Chinei sa condamne "agresiunea" rusa in Ucraina, dupa o intalnire in Bali cu omologul sau chinez Wang Yi. "Acesta este cu adevarat momentul in care trebuie sa ne ridicam cu totii, asa cum au facut tarile din G20, una dupa alta, pentru a condamna agresiunea…

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a cerut Chinei sa condamne "agresiunea" rusa in Ucraina, dupa o intalnire in Bali cu omologul sau chinez Wang Yi.

Ministrul german de externe a avertizat vineri ca daca nu accelereaza admiterea statelor din Balcanii de Vest in UE, atunci alte mari puteri precum China și Rusia vor avea ușa deschisa pentru a controla centrul geografic al Uniunii Europene, relateaza DPA,

Razboiul din Ucraina se va afla, cu siguranta, in centrul discutiilor liderilor Aliantei Nord-Atlantice, care se vor reuni marti in cadrul unui summit de trei zile la Madrid, insa pe agenda dezbaterilor se afla si noul Concept Strategic al NATO – document care va ghida actiunile aliantei in urmatorul

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat -duminica - ca presedintele rus Vladimir Putin a esuat in ceea ce priveste obiectivul sau strategic in Ucraina, in pofida progreselor recente ale armatei ruse in Donbas, estul tarii, potrivit EFE, informeaza Agerpres.