Analistii estimeaza un curs de 4,86 lei/euro in 2020. Ce se va intampla cu inflatia?

Majoritatea analistilor CFA Romania estimeaza o depreciere a cursului leu - euro in urmatoarele 12 luni, pana la valoarea de 4,8663 lei, respectiv o rata medie anticipata a inflatiei de 3,52%, reiese din datele privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna noiembrie, publicate luni.



In luna noiembrie a acestui an, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 2,5 puncte, ajungand la 56,9 puncte. Totodata, acelasi indicator s-a majorat cu 12,6 puncte in comparatie cu intervalul similar din 2018.



Astfel, Indicatorul…