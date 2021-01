Stiri pe aceeasi tema

- Pagubele provocate de pandemia Covid-19 economiei americane ar urma sa fie anuntate joi insa analistii sustin ca prima economie a lumii a inregistrat anul trecut cea mai grava contractie de dupa 1946, transmite AFP. Datele oficiale privind evolutia Produsului Intern Brut in trimestrul patru…

- In 2020, Germania a inregistrat o scadere economica de 5,0%, cea mai puternica de la criza financiara din 2009, cand scaderea a fost de 5,7%. Nici ceilalți indicatori economici nu sunt meniți sa linișteasca lucrurile. Astfel, consumul privat a inregistrat in 2020 o scadere de 6,0% comparativ cu anul…

- Al doilea set de masuri restrictive impuse ca raspuns la creșterea numarul de infecții cu coronavirus va afecta economia germana in aceasta iarna, considera institutul de cercetare DIW, care prognozeaza o scadere de 1% in ultimul trimestru al anului, precizeaza biziday . Institutul precizeaza ca deși…

- Vaccinul Moderna impotriva COVID-19 este sigur si eficient, a apreciat marti Agentia americana a medicamentului (FDA), intr-o analiza care prefigureaza autorizarea de urgenta a acestuia in Statele Unite pana la sfarsitul saptamanii, relateaza AFP.

- Vaccinul anti-COVID dezvoltat de Pfizer si BioNTech urmeaza a fi aprobat si in SUA, iar analistii de pe Wall Street estimeaza ca atat Pfizer, cat si compania Moderna urmeaza sa obtina zeci de miliarde de dolari din vanzarile celor doua vaccinuri anti-COVID, transmite CNN. Analiștii de pe Wall Street…

- BCE ia noi masuri de sprijin monetar si fiscal, pe fondul adancirii crizei generate de cel de-al doilea val al pandemiei. Banca elibereaza sute de mld. euro in piața Banca Centrala Europeana ar urma sa anunte joi noi masuri de sprijin monetar si fiscal, din cauza efectelor celui de-al doilea val al…

- Economia elvetiana a inregistrat in trimestrul trei cel mai rapid ritm de crestere din ultimele patru decenii in conditiile in care activitatea comerciala si-a revenit din colapsul cauzat de masurile de lockdown, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax. Produsul Intern Brut a avansat cu 7,2% multumita…

- Economia americana a revenit pe crestere in trimestrul al treilea, cand Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere record de 33,1% in ritm anual, potrivit unei estimari preliminare publicate joi de Departamentul Comertului, transmite AFP. Este vorba de cel mai puternic ritm de crestere inregistrat…