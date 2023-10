Stiri pe aceeasi tema

- Janet Yellen, secretarul american al Trezoreriei, a declarat pentru Sky News ca Statele Unite iși pot permite "cu siguranța" sa susțina razboaie pe doua fronturi, in condițiile in care conflictul dintre Israel și Hamas amenința stabilitatea in Orientul Mijlociu, iar SUA continua sa susțina lupta Ucrainei…

- Razboiul din Israel produce o unda de șoc pe piața petrolului: Romania apeleaza la stocurile de siguranța - VIDEOEfectele conflictului din Orientul Mijlociu se vad deja pe piata gazelor naturale si produselor petroliere, iar Ministerul Energiei va gestiona aceasta situatie prin parghiile pe care le…

- Un posibil conflict mai amplu in Orientul Mijlociu reprezinta o noua amenintare la adresa economiei globale, chiar in momentul in care lumea iese din socurile declansate de Covid-19 si de razboiul din Ucraina.

- Edilul Emil Boc și-a exprimat ingrijorarea cu privire la situația din Orientul Mijlociu, in urma razboiului declanșat de organizația terorista Hamas in Israel. Primarul Clujului a tras un semnal de alarma cu privire la riscurile din spațiul european in urma ascensiunii curentelor de factura extremista.

- Razboi in Ucraina, ziua 595. Rusia este deschisa sa joace un rol in rezolvarea conflictului dintre Israel si gruparea islamista Hamas, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

- Volodimir Zelenski, a afirmat ca razboaiele mondiale din trecut au inceput cu agresiuni locale si ca Rusia ”este interesata in a declansa un razboi in Orientul Mijlociu astfel incat o noua sursa de durere si suferinta sa poata submina unitatea lumii, sa creasca dezacordul si contradictiile si astfel…

- Conflictul militar din Israel și din Fașia Gaza a generat efecte imediate pe piețele internaționale de capital – creșterea prețului petrolului, scaderea indicilor bursieri și aprecierea aurului și a dolarului american. Aceste consecințe au impact direct și asupra economiilor din Europa, inclusiv a Romaniei,…

- Inca doua avioane TAROM au adus in țara romani amenințați de reizbucnirea luptelor dure din Orientul Mijlociu. Avioanele au aterizat la ora 3 și 5 minute și la ora 4 și 15 minute. Compania naționala aeriana a facut și ieri doua astfel de curse speciale, intre Tel Aviv și București, in timp ce Wizz Air…