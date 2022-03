Analiștii dau alerta: prețurile grâului și porumbului au crescut alarmant în ultima lună Pretul graului a crescut cu 34% pe piata europeana in ultima luna, iar pentru porumb cresterea a fost de 40%, procente neobisnuit de mari, cu variatii rapide in interval foarte scurt de timp, arata o analiaza a companiei de brokeraj XTB. Pretul graului a urcat de la 269,25 euro/tona in prima zi din februarie la 360,75 euro/tona miercuri la inchiderea burselor, cu varful chiar la 390 euro. In cazul graului tranzactionat futures in SUA, pretul a atins miercuri limita de variatie ascendenta, la 10,56 dolari/busel (unitate de aprox. 35,24 de litri, sau 27,2 kg grau, 25,47 kg porumb). Pentru porumb,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

