- Criza Covid-19 a afectat semnificativ economia locala, care in 2020 a inregistrat o contractie de minus 3,9% , dar, chiar daca perioadele de supraincalzire economica au cauzat anumite ingrijorari, Romania este o economie emergenta performanta, analistii estimandu-se la o redresare puternica.…

- Preturile de consum in SUA au continuat sa creasca in iulie, pe fondul problemelor din lantul de aprovizionare si al majorarii cererii, in urma redresarii economiei, sever afectata de pandemia de COVID-19, transmit Reuters si MarketWatch. Luna trecuta, indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu…

- Managerii din Romania estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, cresterea activitatii in comertul cu amanuntul, precum si un avans al preturilor in industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) vine cu precizari dupa ce un partid politic ar fi raspandit informatii false in mediul online. ANSVSA anunta ca NU interzice si NU limiteaza cresterea porcinelor in gospodariile populatiei din Romania. “In urma consultarilor…

- Creșterea prețurilor la electricitate și gaze naturale reprezinta costul pe care-l genereaza situația din sectorul energetic, caracterizat, pe de-o parte de un deficit de generare, iar pe de alta parte de o politica deficitara sub aspectul promovarii resurselor de gaze naturale autohtone, se arata intr-o…

- CEC Bank trece la nivelul urmator in open banking și lanseaza inițierea de plați din conturile de la alte banci prin aplicația sa de Mobile Banking. ”CEC Bank este prima banca din Romania care permite inițierea de plați prin Open Banking, serviciul fiind disponibil intr-o prima faza pentru clienții…

- Cursul leu/euro va depași pragul psihologic de 5 lei in 12 luni, estimeaza 93% dintre participanții unui sondaj realizat de Asociatia Analiștilor Financiari. Totodata, 84% dintre ei se așteapta la majorarea ratei inflației, adica la o creștere a prețurilor. Rata inflației pentru urmatorul an a inregistrat…

- Peste 93% dintre analiștii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, nefiind inregistrat niciun raspuns de apreciere. Valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9653 lei/euro, in timp ce pentru 12 luni cursul mediu prognozat este 5,0183 lei/euro.…