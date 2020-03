Stiri pe aceeasi tema

- P- Bursa de pe Wall Street a inregistrat luni cel mai semnificativ declin de la "Lunea neagra" - prabusirea pietelor bursiere din 1987 - dupa ce presedintele Donald Trump a declarat ca pandemia de coronavirus (COVID-19) ar putea dura luni de zile si economia americana "s-ar putea" indrepta spre recesiune,…

- Bursa de pe Wall Street a inregistrat luni cel mai semnificativ declin de la “Lunea neagra” – prabusirea pietelor bursiere din 1987 – dupa ce presedintele Donald Trump a declarat ca pandemia de coronavirus (COVID-19) ar putea dura luni de zile si economia americana “s-ar putea” indrepta spre recesiune,…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a redus duminica dobanda de referinta cu un punct procentual, aproape de zero, a atenuat reglementarile pentru banci si a lansat un program masiv de relaxare cantitativa, in incercarea de a proteja cea mai mare economie mondiala de efectele negative ale pandemiei de coronavirus…

- Rezerva Federala reduce dobanda cheie aproape de zero și injecteaza 700 mld. dolari in piața, pentru a proteja economia de efectele coronavirusului Rezerva Federala a SUA (Fed) a redus duminica dobanda de referinta cu un punct procentual, aproape de zero, a atenuat reglementarile pentru banci si a lansat…

- Analistii se asteapta ca Banca Centrala Europeana (BCE) sa anunte joi noi masuri de stimulare pentru a ajuta economia zonei euro sa faca fata socului provocat de epidemia de coronavirus, transmite Reuters, citat de Agerpres. În conditiile în care milioane de persoane sunt în carantina,…

- Arabia Saudita a socat piata, dupa ce a lansat un razboi al preturilor cu Rusia, nu demult partenerul sau, relateaza CNN. Cotatiile futures pentru titeiul Brent au scazut cu 12,23 dolari sau 27%, pana la 33,04 dolari per baril in jurul orei 05:52 GMT. Anterior, coborase pana la 31,02 dolari, fiind…

- Euro s-a depreciat in raport cu dolarul, la 1,086 dolari, pe fondul tendintei investitorilor de a se refugia in active mai sigure. Analiștii cred ca speranțele de creștere economica in zona euro ar putea fi anulate de impactul epidemiei de coronavirus, potrivit MEDIAFAX.Steve Englander, analist…

- Piata muncii din SUA a creat un numar de locuri sub asteptari la finalul lui 2019, dar cu toate acestea rata somajului a ramas la cel mai scazut nivel din ultimii 50 de ani, informeaza Reuters si AFP, transmite AGERPRES . Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie…