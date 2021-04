Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii financiari din asociația CFA Romania anticipeaza o valoarea medie a cursului de schimb al leului de 4,9517 lei/euro pentru urmatoarele 6 luni, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 4,9903 lei pentru un euro, conform Mediafax. Rata anticipata…

- Trei sferturi dintre analiști considera ca inflația va crește în urmatoarele 12 luni și aproape jumatate spun ca prețurile locuințelor vor ramâne constante, deși sentimentul majoritar este ca aceste prețuri sunt supraevaluate. Cât privește valoarea leului, exista aproape unanimitate…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a ramas constant comparativ cu luna anterioara, la valoarea de 55,7 puncte, iar analistii estimeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti pana in trimestrul II al anului 2022. "Indicatorul de Incredere Macroeconomica…

- In viziunea analiștilor, consultați de CFA in luna decembrie 2020, deficitul bugetului de stat anticipat, pentru anul 2021, este de 7,4%. Rata inflației, pentru orizontul de 12 luni, respectiv februarie 2021 – februarie 2022, este estimata la 2,58%. Aceștia se așteapta ca datoria publica va urca, in…

