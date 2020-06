Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Society Romania a crescut fata de luna anterioara cu 11,6 puncte pana la valoarea de 32,4 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 14,2 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat in special…

- Peste o treime dintre analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul I din 2021, iar deficitul bugetar anticipat are o valoare medie de 7,8%. "In cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020, au fost adaugate si patru intrebari…

- Indicatorul care masoara încrederea în economie calculat de cei mai titrați analiști financiar-bancari reuniți în Asociația CFA România a coborât în martie la cel mai mic nivel din iulie 2012, potrivit anunțului facut joi de membrii Asociației. Aceștia și-au înrautațit…

- Analistii anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului in Romania se va resimti puternic pe tot parcursul anului. Deficitul bugetar trece de 6,5%, euro ar putea atinge pragul de 5 lei Aproape jumatate dintre analistii CFA Romania (48%) anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va…

- Analistii CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la 4,9400 lei/euro, in timp ce rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni, martie 2021/martie 2020, a inregistrat o valoare medie de 3,67%. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 85% dintre…

