Analistii CFA Romania anticipeaza un deficit bugetar de 6,4% din PIB in 2021 si o rata a inflatiei de 3,75% pentru orizontul de 12 luni, respectiv iunie 2022 - iunie 2021, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei. Totodata, niciun participant la sondaj nu prevede o scadere a ratei inflatiei in urmatoarele 12 luni. In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 93% dintre participantii la sondaj estimeaza o depreciere a monedei nationale in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), nefiind inregistrat niciun raspuns de apreciere pentru leu. Astfel, valoarea medie a anticipatiilor…