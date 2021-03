Analiştii CFA România anticipează că România va adopta moneda euro peste aproximativ opt ani Analistii CFA Romania anticipeaza ca Romania va adopta moneda euro peste aproximativ opt ani, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei, transmis joi AGERPRES. Cat priveste impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, cea mai mare parte a respondentilor (peste 56%) anticipeaza ca acesta se va resimti pana in trimestrul II al anului 2022. "Din luna aprilie a anului 2020, in cadrul sondajului au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar rezultatele pentru luna februarie 2021 releva durata impactului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

