Analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in 2021: Cat va scadea leul si va creste somajul

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in finanțe-banci anticipeaza ca moneda naționala iși va continua deprecierea fața de moneda unica europeana, ajungand la o valoare de 4,97 lei pentru un euro, scrie Agerpres.Specialiștii in finanțe-banci anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala.…

- Peste o treime dintre analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul I din 2021, iar deficitul bugetar anticipat are o valoare medie de 7,8%. "In cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020, au fost adaugate si patru intrebari…

- Analistii anticipeaza ca impactul economic al pandemiei in Romania se va resimti puternic tot anul. Deficitul bugetar trece de 6,5%, euro ar putea atinge pragul de 5 lei Aproape jumatate dintre analistii CFA Romania (48%) anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana…

- Analistii anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului in Romania se va resimti puternic pe tot parcursul anului. Deficitul bugetar trece de 6,5%, euro ar putea atinge pragul de 5 lei Aproape jumatate dintre analistii CFA Romania (48%) anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va…

- Majoritatea analistilor financiari estimeaza pentru urmatoarele 12 luni deprecierea leului, mai concret, un curs mediu de 4,94 lei/euro, si o inflatie de 3,67%, potrivit Asociatiei CFA Society, preluata de Ziarul Financiar.Datele colectate de CFA arata ca, pentru orizontul de 6 luni, majoritatea analistilor…

- Analistii CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la 4,9400 lei/euro, in timp ce rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni, martie 2021/martie 2020, a inregistrat o valoare medie de 3,67%. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 85% dintre…

- Analistii CFA Romania anticipeaza o depreciere a monedei nationale pana la 4,94 lei/euro, in urmatoarele 12 luni Analistii CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la 4,9400 lei/euro, in timp ce rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni, martie 2021/martie…

- Analiștii financiari considera ca piața imobiliara este supraevaluata. CFA Romania: Leul va continua sa se deprecieze in urmatoarele 12 luni Mai mult de jumatate (62%) dintre analistii CFA Romania considera ca preturile proprietatilor imobiliare din principalele orase sunt supraevaluate, iar un procent…