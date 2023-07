Stiri pe aceeasi tema

- O analiza facuta de Banca Naționala a Romaniei, cuprinsa intr-un raport care se refera la indicatorii privind cardurile, a numarului de terminale, celebrele bancomate, pentru anul 2022, arata o scadere a numarului de astfel de dispozitive care elibereaza bani cash. La nivel național, numarul de carduri bancare,…

ANPC sancționase in luna mai 2023, 19 banci pe care le-a acuzat de practici inșelatoare.

- ANPC a sancționat 19 banci pe care le-a acuzat de practici inșelatoare, insa Banca Transilvania a obținut in instanța suspendarea ordinului in ceea ce privește calculul ratelor. Astfel, sunt vești proaste pentru milioane de romani. Cat de mult cresc dobanzile creditelor, ce se intampla cu banii romanilor.…

- Scaderea inflației și slabirea economiei vor testa capacitatea lui Lagarde de a inaspri și mai mult politica monetara. Banca Centrala Europeana urmeaza sa ridice ratele dobanzilor la cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, chiar daca zona euro a intrat in recesiune. Analiștii și investitorii au…

- Dupa o runda de majorari de dobanzi menite sa domoleasca inflatia, politicienii si unii strategi ai bancilor centrale de pe pietele emergente sunt nerabdatori sa reduca dobanzile rapid pentru a impulsiona cresterea anemica, insa analistii avertizeaza asup

- Rata anuala a inflatiei in Ungaria a incetinit usor, la 24%, in aprilie, de la un nivel de 25,2% in martie, in timp ce analistii se asteptau luna trecuta la o inflatie de 24,2%, transmit DPA și Agerpres.

- Romanii care vor sa ia un credit se gandesc acum de doua ori inainte sa ia decizia. Dobanzile la rate pentru locuințe au crescut, iar condițiile pentru accesarea unui credit sunt mai aspre. Analiștii spun ca pentru un apartament mediu ne trebuie un salariu de peste opt mii de lei, un venit pe care…

- Numarul debitorilor care au luat credite in perioade de minime istorice este relativ ridicat, 109.000 persoane, iar volumul acestor credite luate la minime istorice este de 28,6 miliarde de lei, a declarat, directorul adjunct al Directiei Stabilitate Financiara din Banca Nationala a Romaniei (BNR),…