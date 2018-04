Analistii avertizeaza: Directionarea contributiilor de la Pilonul II catre stat ar avea un efect catastrofal

Stiri pe aceeasi tema

- Transferul contributiilor viitoare din pilonul II de pensii catre bugetul de stat ar avea un efect catastrofal pentru piata de capital in conditiile in care cele sapte fonduri de pensii private obligatorii au strans peste 9 miliarde de euro si peste 60% din aceste sume finanteaza deficitul bugetar…

- Initiativa UDMR de protejare a minoritatilor in spatiul comunitar Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. UDMR a depus, în aceasta dimineata, la Bucuresti, semnaturile pentru sustinerea unei initiative care îsi propune sa protejeze minoritatile în spatiul…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, joi, la Targu-Mures, ca un milion de euro s-a investit in studii de fezabilitate pentru dezvoltarea unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta,transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Telekom aduce in Romania Telekom Electronic Beats (TEB), unul dintre cele mai expresive și mai dinamice proiecte de muzica electronica din Europa, și da beat-ul celor mai tari petreceri din oraș. Proiectul va demara in 13-14 aprilie, cu o serie de concerte in Control Club, București, unde TEB prezinta…

- Președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, Marius Budai, a declarat luni, printr-un comunicat de presa , ca in urma transferului contribuțiilor sociale de la angajator la salariat, deficitul de la bugetul de pensii se va reduce de la 13,5 miliarde lei in 2017, la 4,6…

- 'In actuala sesiune parlamentara, PNL va avea o serie de initiative, printre care se vor afla si doua propuneri referitoare la OUG 79 privind transferul contributiilor si OUG 82 privind reducerea contributiei la Pilonul II de pensii. Altfel spus, PNL va actiona pe cale parlamentara pentru corectarea…