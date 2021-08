Analiștii au calculat: cât vor câștiga Pfizer, Biontech și Moderna de pe urma rapelului Producatorii de medicamente Pfizer, BioNTech si Moderna vor castiga probabil, in urmatorii ani, miliarde de dolari de pe urma rapelurilor vaccinurilor impotriva Covid-19, pe o piata care ar putea rivaliza cu vanzarile anuale de 6 miliarde de dolari ale vaccinurilor pentru gripa, potrivit analistilor si investitorilor in sectorul sanatatii, transmite Reuters. Timp de mai multe luni, companiile au declarat ca se asteapta ca persoanele complet vaccinate sa aiba nevoie de o doza suplimentara din vaccinurile lor pentru a mentine protectia in timp si pentru a evita noile variante de coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

