Analiștii anunță DEZASTRUL sub guvernul PNL: Leul se va duce în cap Tendința de depreciere a monedei naționale fața de euro va continua pe termen scurt și mediu, considera analiștii chestionați de MEDIAFAX, in condițiile in care cursul de schimb al monedei naționale a atins luni un nou minim istoric in raport cu euro, de 4,7729 lei. Joi, 14 noiembrie, cursul a fost de 4,7669 lei/euro, iar vineri a ramas practic in aceeași zona, inregistrand o scadere nesemnificativa la 4,7667 lei/euro. Minimul anterior, de 4.7648 lei/euro a fost atins in data de 25 ianuarie, la cateva saptamani dupa adoptarea OUG 114/2018. Intrebat cum vede evoluția cursului monedei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

