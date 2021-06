Stiri pe aceeasi tema

- Victoria lui Ebrahim Raisi, un om acuzat printre altele de implicare in executarea a mii de prizonieri politici in anii 1980, inseamna ca ultraconservatorii iranieni controleaza acum toate instituțiile statului și ca relațiile cu Occidentul ar putea fi chiar mai complicate, scriu Financial Times și…

- Iranienii au ieșit vineri la vot în cadrul unui scrutin așteptat sa îi confere președinția lui Ebrahim Raisi, un judecator adept al liniei conservatoare dure, relateaza Reuters.Date fiind incertitudinile legate de reșaparea acordului nuclear semnat între Teheran și marile puteri…

- Turcia doreste un parteneriat reciproc avantajos cu Egiptul si cu statele din Golf, a declarat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, care incearca sa normalizeze relatiile cu rivalii sai regionali, transmite AFP preluat de agerpres. "Vrem sa folosim cat mai bine oportunitatile de cooperare cu…

- Arabia Saudita interzice pelerinajele, calatoriile in strainatate si accesul in universitati, centre comerciale si birouri persoanelor care nu sunt vaccinate impotriva coronavirusului, informeaza luni, 24 mai, AFP, citata de Agerpres. Autoritațile de la Riad spera astfel sa sporeasca presiunea asupra…

- Un american care a necesitat spitalizare in Dubai in timpul unei vizite profesionale ar putea fi inchis dupa ce medicii arabi au descoperit in urina sa urme de marijuana, pe care nu o consumase insa in Emiratele Arabe Unite, relateaza The Independent.