Timp de mai multe luni, companiile au declarat ca se asteapta ca persoanele complet vaccinate sa aiba nevoie de o doza suplimentara din vaccinurile lor pentru a mentine protectia in timp si pentru a evita noile variante de coronavirus. Acum, o lista tot mai mare de guverne, inclusiv din Chile, Germania si Israel, au decis sa ofere doze de rapel cetatenilor in varsta sau persoanelor cu sistem imunitar slab in fata variantei Delta cu raspandire rapida. Joi tarziu, Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) a autorizat o doza de rapel din vaccinurile de la Pfizer si Moderna pentru persoanele…