Analişti: Preţurile petrolului ar putea atinge 100 de dolari pe baril în 2022 Desi varianta de coronavirus Omicron a impins numarul cazurilor de Covid-19 cu mult peste varfurile atinse anul trecut, analistii spun ca preturile petrolului vor fi sustinute de reticenta multor guverne de a restabili restrictiile stricte care au lovit economia globala atunci cand pandemia s-a declansat in 2020. Contractele futures pentru titeiul Brent au fost tranzactionate miercuri la peste 84 de dolari, atingand maximele ultimelor doua luni. ”Presupunand ca economia Chinei nu va inregistra o incetinire brusca, ca Omicron va disparea si, cu o capacitate limitata a OPEC+ de a creste productia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

