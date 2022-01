Stiri pe aceeasi tema

- Facturile de la gaze au inchis fizic școlile din Giurgiu, dupa ce Primaria nu a primit banii necesari de la Guvern, acuza primarul Adrian Anghelescu. Intre timp, cei 6.063 de elevi care trebuiau sa se reintoarca astazi fizic la școala, au reinceput orele in sistem online, ca sa nu inghețe de frig in…

- Inflatia din Istanbul, cel mai mare oras din Turcia, a accelerat in decembrie la cel mai ridicat nivel in cel putin un deceniu, potrivit datelor de sambata, iar guvernul presedintelui Tayyip Erdogan a majorat brusc preturile la energie electrica si gaze naturale la nivel national pentru noul an.

- Criza globala din transportul maritim pare sa continue. Este inca un factor care va alimenta inflația, deși pana in urma cu cateva luni, costurile cu transportul maritim erau in mare parte ignorate de economiști, care erau ingrijorați mai degraba de costul materiilor prime și de cel al forței de munca.

- Compensari pentru romani si subventii uriase pentru furnizori. Este cercul vicios in care se invarte statul. Furnizorii profita de plafonare si umfla preturile pentru a primi de la Guvern sume uriase, timp de cinci luni. Cat vor mai creste facturile? Raspunsul e... limita e cerul. Greul incepe insa…

- Vești proaste pentru toți romanii care muncesc in afara țarii! A devenit OFICIAL: Aceștia risca amenzi USTURATOARE de mii de lei la trecerea punctelor de frontiera ale Romaniei. Mare ATENȚIE! Noile reglementari legislative ar putea sa ii faca pe unii romani sa foloseasca o serie de metode…

- Rata anuala a inflației va crește pâna în aprilie 2022, alimentata de scumpirile la energie, urmând sa revina în intervalul țintit de Banca Centrala abia la mijlocul anului 2023, (cu o întârziere de trei trimestre fața de prognoza anterioara), arata BNR în Raportul…

- Este super-veste pentru sute de mii de romani: Vor avea parte de noi avantaje de la Guvern! Aceștia vor beneficia de cumularea unui anumit tip de ajutor acordat de statul roman cu salariul pentru o anumita perioada de timp. ATENȚIE! Noul avantaj se aplica doar persoanelor care primesc acest ajutor. Citește…

- „A treia napasta asupra Romaniei: foametea, ca urmare a creșterii uriașe a prețurilor!” Inflația atinge cote alarmante, iar prețurile la alimente și produse devin insuportabile pentru romani! Este semnalul de alarma tras de catre senatorul PSD de Argeș Cristina Stocheci. „INS a comunicat o inflație…