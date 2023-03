Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile elvetiene au anuntat duminica ca UBS a fost de acord sa cumpere banca rivala elvetiana Credit Suisse intr-o fuziune de urgenta, menita sa evite mai multe turbulente care zguduie sectorul bancar global. UBS a declarat ca va plati 3,2 miliarde de dolari pentru Credit Suisee, care are o istorie…

- Aceasta masura exceptionala a fost anuntata duminmica dupa ce UBS a cumparat Credit Suisse – o operatiune orchestrata de catre Guvernul elvetian, in vederea restabilirii increderii in sistemul financiar. Institutiile au decis sa consolideze ”liniile swap”, un dispozitiv care faciliteaza accesul bancilor…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a ridicat joi rata dobanzii de politica monetara cu 0,5%, așa cum a promis anterior, pentru a stopa creșterea inflației, ignorand haosul de pe piețele financiare și solicitarile investitorilor de a opri inasprirea politicii monetare cel puțin pana la stabilizarea situației,…

- Datele preliminare rezultate din analiza “Tezaurului de la Ciobanița”, descoperit la sfarșitul lunii ianuarie, plaseaza cele mai vechi dintre artefacte in perioada domniei Imparatului Commodus ( 180-192), transmite Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța intr-un comunicat de presa. Descoperirea…

- Premierul laburist al Noii Zeelande, Jacinda Ardern, si-a anuntat joi demisia intr-un gest socant, in conditiile in care era considerata un lider foarte popular, inclusiv pe plan international, capatand notorietate mai ales in timpul pandemiei, prin masurile ferme luate, relateaza The Guardian.Anuntul…

- O femeie din Canada va trebui sa ii plateasca angajatorului sau despagubiri dupa ce a fost prinsa ca a lipsit ore in șir de la program in timpul in care muncea de la distanța, scrie Digi24. Este vorba despre o hotarare judecatoreasca prin care Karlee Besse, o contabila din Columbia Britanica, a fost…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut Chinei ca datele privitoare la Covid-19 sa fie sigure și acestea sa fie transmise ”mai rapid, regulat ”. De cateva saptamani, China se confrunta cu cel mai puternic val Covid-19, spitalele și crematoriile fiind copleșite. Dar comisia naționala chineza…