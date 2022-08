Analişti: Deficitul de cont curent al Turciei va atinge în iunie un nivel record de 3,4 miliarde de dolari Deficitul comercial, o componenta majora a balantei contului curent, a crescut cu 184,5% in iunie, pana la 8,17 miliarde de dolari, in principal din cauza facturii mari a importurilor de energie. Intr-un sondaj realizat de Reuters in randul a 11 economisti, estimarea mediana a deficitului de cont curent in iunie a fost de 3,4 miliarde de dolari, prognozele variind de la 2,35 miliarde de dolari la 5,2 miliarde de dolari. Pentru 2022, analistii prognozeaza un deficit de 40,15 miliarde de dolari, cu un interval al previziunilor de 35 de miliarde – 51 de miliarde de dolari. Economistii si-au revizuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

