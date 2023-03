Stiri pe aceeasi tema

Printul William al Marii Britanii a facut miercuri o calatorie neanuntata in Polonia pentru a multumi trupelor britanice si poloneze implicate in acordarea de sprijin Ucrainei si pentru a se intalni cu ucrainenii care au fugit de conflictul cu Rusia ascultandu-le experientele, relateaza Reuters.

Rezerva Federala a Statelor Unite (Fed) va majora din nou dobanda de referința, chiar peste estimarile anterioare, ca replica la creșterea inflației, a afirmat Jerome Powell in Congresul SUA, scrie Reuters.

UPDATE Armata americana a doborat un nou „obiect" deasupra lacului Huron, in nordul Statelor Unite, au anuntat duminica doi parlamentari, cel mai recent obiect zburator misterios care au pus autoritatile din SUA si Canada in alerta maxima, transmite AFP.

Spatiul aerian deasupra lacului Michigan, in nordul Statelor Unite, a fost inchis duminica temporar din motive de "aparare nationala", a anuntat Autoritatea americana pentru aviatie civila (FAA), relateaza Reuters si AFP.

Un puternic front atmosferic de origine arctica s-a abatut vineri asupra nord-estului Statelor Unite, amenintand sa stabileasca noi recorduri de temperaturi negative in multe zone, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

Declaratiile fostului premier britanic Boris Johnson despre presupusele "amenintari" cu rachete din partea presedintelui rus Vladimir Putin, intr-o conversatie telefonica purtata in februarie anul trecut, sunt o minciuna, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia…

Procurori din Germania, Franta si Luxemburg s-au aflat la Beirut, saptamana trecuta, in cadrul anchetei privind spalarea banilor. Ei suspecteaza ca guvernatorul bancii centrale libaneze, Riad Salameh, si fratele sau Raja au luat ilegal peste 300 de milioane de dolari de la banca centrala, intre 2002…