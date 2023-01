Analişti: Anul 2023 va fi crucial pentru Iran şi va avea consecinţe semnificative şi pentru Ucraina, Rusia şi o parte din Orientul Mijlociu Tara cu 85 de milioane de locuitori se afla in chinurile unei miscari de protest care a fost descrisa drept cea mai mare provocare pentru guvernul Republicii Islamice din ultimele decenii. Intre timp, legaturile Iranului cu Rusia sunt in crestere, iar tara este mai aproape ca niciodata de a ajunge la capacitatea de a produce bombe nucleare. Administratia Biden a trecut de la incurajarea negocierilor privind relansarea acordului nuclear iranian la impunerea mai multor sanctiuni asupra Teheranului si condamnarea acestuia pentru furnizarea de arme letale si instruirea fortelor ruse care lupta in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

