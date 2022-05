Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a evocat luni memoria eroismului sovietic in cel de Al Doilea Razboi Mondial pentru a si incuraja armata catre victorie in Ucraina si a afirmat ca Occidentul pregatea o invazie a pamantului nostru, inclusiv a Crimeei, iar afirmatiile sale au provocat numeroase reactii…

- Atac al hackerilor chiar in timpul paradei militare de la Moscova. Rușii care au urmareau azi Parada de Ziua Victoriei pe televizoare inteligente au primit mesaje impotriva razboiului din Ucraina și in care Vladimir Putin era blamat ca are pe maini sangele a mii de ucraineni, relateaza The Guardian.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, in discursul sau de Ziua Victoriei, ca „operațiunea din Ucraina a fost necesara pentru a respinge preventiv agresiunea". In discursul sau halucinant, liderul de la Kremlin susține ca „Occidentul se pregatea sa-i invadeze”, iar ei lupta pentru supravietuire. „Stramoșii…

- Papa Francisc, impresionat de drama oamenilor din Ucraina a tot incercat sa-i determine pe ruși, in frunte cu Vladimir Putin, sa opreasca razboiul. Pentru asta, a incercat sa obțina o intrevedere și cu liderul de la Kremlin, care a refuzat intalnirea. Dar a vorbit, pe la jumatatea lunii martie, și cu…

- In acest moment, cel mai bombardat oraș din Ucraina este Mariupol, iar rușii par ca nu au de gand sa se opreasca. Pentru Rusia, luarea acestui oraș ar fi o victorie strategica și o lovitura uriașa pentru Ucraina. Cat de importat este Mariupol pentru Rusia Cu toate ca orașul este unul mic din punct de…

- Kremlinul a afirmat ca Bennett i-a spus lui Putin despre contactele sale recente cu lideri ai mai multor tari pe aceasta tema si ca ambii lideri au convenit sa continue dialogul.Premierul israelian a avut numeroase convorbiri cu presedintele rus in incercarea de sprijinire a eforturilor de solutionare…

- Omul de afaceri rus, CEO al Transparent Business Alexander Konanykhin, care locuiește acum in SUA, a anunțat o recompensa pe capul lui Putin, scrie Unian.net .Acesta a promis un milion de dolari unui ofițer celor care il vor captura pe Vladimir Putin.„Promit sa platesc 1.000.000 de dolari ofițerilor…