Stiri pe aceeasi tema

- Promisiunea Marii Britanii de a se alatura SUA in livrarea de sisteme de rachete cu raza mai lunga de actiune Ucrainei ar fi posibil sa faca o diferenta dar acestea „nu vor schimba lucrurile peste noapte”, spune un analist britanic, citat de BBC.

- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.

- Ofensiva rusa continua in estul Ucrainei, in ciuda pierderilor suferite, anunța Statul General al armatei ucrainene in a 81-a zi a razboiului. Unitațile rusești se regrupeaza in anumite zone, pentru refacerea forțelor și realimentare. Ucrainenii susțin ca au respins 12 atacuri in regiunile Donețk și…

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri un ajutor militar suplimentar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina și a extins și tipul de arme care vor fi trimise pentru a include artilerie grea, in așteptarea unui asalt extins al rușilor in estul Ucrainei, transmite Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 44. Kremlinul recunoaște pierderile de trupe Rusia si spune ca Ucraina a prezentat un proiect de acord de pace ”inacceptabil”. Intre timp continua cautarile in Borodianka, o localitate distrusa de bombardamentele masive ale rușilor

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile in patru judete din regiunea Moldovei si de vant puternic in zona montana din doua judete situate in aceeasi regiune. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zona joasa…

- Imagini cutremuratoare au aparut pe Internet, surprinse in Ucraina, pe masura ce au trecut peste 40 de zile de cand a inceput razboiul. O inregistrare aparuta pe Twitter e de-a dreptul inspaimantatoare. E vorba de imagini cu o salva de rachete Iskander-M rusa ce au vizat forțele ucrainene din regiunea…

- Dupa atatea zile de razboi in Ucraina, zonele din apropierea capitalei Kiev au fost parasite de forțele rusești, care par insa sa se regrupeze spre sud-estul țarii, dupa cum indica la unison presa internaționala. In vreme ce fortele ucrainene se retrag din nord si din imprejurimile Kievului, „analistii…