Analist economic: e-TVA, inutil, ineficient și inept Specialiștii și antreprenorii sunt revoltați de introducerea e-TVA. Consultanții fiscali arata ca noul sistem nu ajuta nici bugetul de stat, nici companiile. Dimpotriva, chiar. Rar se intampla ca atat de mulți specialiști și antreprenori sa fie revoltați de introducerea unor prevederi noi fiscale. Este vorba despre așa-numitul decont de TVA sau e-TVA. Lasam la o parte nemulțumirile legate de lipsa de transparența și dialog. Deja, a devenit o obișnuința nociva ca reprezentanții guvernului sa nu dialogheze cu cei ai mediului de afaceri pe actele normative care se pregatesc. Nu luam in calcul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

