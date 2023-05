Adrian Negrescu a declarat marti, la Prima News, ca pretul la lapte nu a scazut de la 1 mai asa cum era intelegerea pe care a avut-o Guvernul cu cei care lucreaza in aceasta industrie. “A fost o intelegere verbala intre Guvernul Romaniei si cei care lucreaza in piata laptelui. In mod normal, putea fi respectata nu de toata lumea, ci macar de jumatate sau mai mult jumatate dintre ei. Nu se intampla acest lucru. Astazi, nu au scazut preturile la lapte mai pe nicaieri. De ce? E greu in momentul de fata sa reduci preturile la lapte in conditiile in care sunt foarte, foarte multe mecanisme care genereaza…