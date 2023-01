Analist economic despre rate: Va fi un adevărat exercițiu de supraviețuire Ratele la credite vor continua sa creasca si anul acesta. Vestile nu sunt bune, in special pentru cei cu credite dependente de IRCC deoarece, indicele ar putea trece, in aprilie, de pragul de 6%. Intr-un singur an, ratele creditelor dependente de IRCC au crescut cu aproximativ 720 de lei, in contextul in care acest indice a ajuns la 5,71% de la 1,17%/. In cazul ROBOR, creșterea este și mai mare, de 815 lei. ROBOR-ul a ajuns in ianuarie 2023 la 7,25%, de la 3,02% in ianuarie 2022. Analiștii economici susțin ca ratele se vor stabiliza, insa vor ramane o provocare. „Scumpirea puternica a ratelor este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

