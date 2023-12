Stiri pe aceeasi tema

- „In primul rand, vreau sa ii felicit pe toți cei implicați in modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei și in negocierea acestuia cu Comisia Europeana.Mulți spuneau ca nu vom reuși. Dar, efortul intregii echipe, argumentele și cifre corecte au convins Comisia sa accepte acest…

- Premierul Marcel Ciolacu a felicitat, joi, echipa implicata in modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta a Romaniei, mentionand ca a fost eliminat pragul "toxic" de 9,4% din PIB privind pensiile.

- „In primul rand, vreau sa ii felicit pe toți cei implicați in modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei și in negocierea acestuia cu Comisia Europeana.Mulți spuneau ca nu vom reuși. Dar, efortul intregii echipe, argumentele și cifre corecte au convins Comisia sa accepte acest…

- Proiectul noii legi a pensiilor aduce cu sine modificari sensibile și chiar eliminarea unor avantaje de care au beneficiat mulți pensionari pana acum. Pensionarii vor fi afectați de noile modificari legislative, care aduc schimbari semnificative in privința drepturilor acestora, evidențiate prin diferențele…

- Unii pensionari romani vor primi la majorarea de anul viitor si 87% din cuantumul sumei aflat in plata, potrivit noii legi, a anuntat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, sambata, la Antena 3 CNN.

- In 2024, sistemul de pensii din Romania sufera modificari semnificative, cu impact asupra sumelor primite de pensionari. Aceste modificari variaza in funcție de anul nașterii și anul pensionarii, precum și de gen.Una dintre cele mai notabile modificari din sistemul de pensii din 2023 este diferențierea…

- PENSII 2024: Majorarea pensiilor in functie de anul nasterii sau cel al pensionarii. Cati bani primesc in plus pensionarii PENSII 2024: Majorarea pensiilor in functie de anul nasterii sau cel al pensionarii. Cati bani primesc in plus pensionarii In anul 2024, sistemul de pensii din Romania sufera modificari…

- Antena 3 CNN a obtinut in exclusivitate raportul FMI. Expertii de talie internationala sustin ca pachetul austeritatii este un prim pas important pentru reducerea bugetului ridicat deficit.