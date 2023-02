Stiri pe aceeasi tema

- Analistul economic Adrian Negrescu a afirmat ca avem preturile din ce in ce mai mari la produsele alimentare de baza si la servicii, iar acest lucru afecteaza puterea de cumparare a romanilor, mentionand ca mai mult de 40% din cheltuielile unei familii cu doi copii merg in aceasta zona. El a remarcat…

- O delegație a Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni a mers in Italia, unde s-a intalnit cu comunitatea romaneasca. Cooperarea instituționala și comunitatea au fost principalele teme de discuții in cadrul intrevederii pe care secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, Gheorghe Carciu,…

- De la 1 ianuarie 2023, alocațiile de stat pentru copii sunt indexate cu rata inflației din 2021 de 5,1%, ceea ce inseamna in plus sume de pana la 30 de lei, fața de anul trecut. Astfel, alocațiile noi vor crește la 255 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani și 18 ani, precum și in cazul tinerilor…

- Puterea de cumparare a romanilor ramane printre cele mai mici din Uniunea Europeana, arata datele INS. Deși produsele și serviciile sunt mai ieftine la noi in țara, tot nu ni le permitem din cauza veniturilor mici.Romania, impreuna cu alte cinci state membre, are PIB-ul la aproximativ 70% din media…

- Anul 2023 nu se anunța a fi un an prea bland cu buzunarele romanilor, in special, al celor care au credite bancare. Analistul financiar Adrian Negrescu vine cu previziuni sumbre și susține ca pentru un credit luat pe 20 de ani, oamenii vor ajunge sa plateasca de trei ori suma imprumutata. In anul 2023,…

- Exporturile de cereale si preparate pe baza de cereale, in primele noua luni ale anului trecut, au atins aproape 3,78 miliarde euro, in crestere cu 41,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Varful a fost in martie, adica…

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate marti, 12 decembrie, de Institutul National de Statistica (INS).Alte alimente care au consemnat cresteri importante…