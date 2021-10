Analist, despre criza energetică: Sandu este obligată să convoace Consiliul Suprem de Securitate Securitatea energetica este direct legata de securitatea naționala a țarii, iar la aceasta etapa este chiar mai importanta decit reforma justiției. O spune analistul politic Dionis Cenușa. In opinia sa, guvernarea greșește atunci cind adopta o poziție categorica in raport cu Rusia, aratind ca nu este gata sa faca concesii. De pe astfel de poziții, Guvernul nu va obține nimic, este de parere Cen Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Expertul politic Dionis Cenusa considera ca Republica Moldova deja se afla intr-o „criza energetica, dar majoritatea PAS se pare ca vrea sa ignore realitatea, pentru a apara imaginea guvernarii.”

