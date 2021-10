Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata, dupa ce Standard & Poor’s si Moody’s au reconfirmat ratingul Romaniei, ca salariul minim va crește cu 11% din 2022. „Ne apropiem de momentul in care romanii vor resimți creșterea economica”, a spus premierul. „Deja am inceput sa aratam din masurile pe care vrem…

- Economia Romaniei ar putea creste in acest an cu 7,3%, dar dinamica anuala a PIB ar putea decelera la 5,1% in 2022, respectiv la 4,1% in 2023, a afirmat, joi, Andrei Radulescu, director analiza macroeconomica la Banca Transilvania. "Prognozele actualizate recent exprima perspective de crestere…

- Dobanda cheie a fost majorata, marți, la 1,5%, dupa 3 ani și jumatate in care a stagnat la 1,25%, cel mai mic nivel din istorie, potrivit Biziday .In ședința de azi, Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a hotarat:- majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50…

- Comparativ cu alte țari din Europa, românii platesc sume echilibrate pentru construcții și pentru serviciile de întreținere a casei. Totuși, sunt și servicii unde aceștia trebuie sa scoata mai mult din buzunar decât cetațenii altor țari, precum Ungaria, unde salariul minim pe economie…

- Conform unui sondaj realizat de AVANGARDE, romanii sunt nemulțumiți de premierul Florin Cițu, iar scandalul condamnarea din SUA pare a fi pus paie pe foc. CONSULTAȚI AICI INTREG SONDAJUL Conform sondajului, 42% dintre repondenți considera faptul ca Florin Cițu ar trebui sa demisioneze,…

- Premierul Florin Cițu a postat vineri o intrebare referitoare la creșterea economica, cu raspunsuri prestabilite. Replica liderului spocial-democrat a venit repede. Ironic, Marcel Ciolacu a intrebat și el romanii, dar din alta perspectiva – cu cat le-a scazut nivelul de trai in guvernarea Cițu.

- În luna august românii vor putea achiziționa titluri de stat Tezaur, aceasta fiind o alta ofera investiționala pe lânga clasicele depozite bancare, ori schimbarea banilor în euro. Pentru cei care vor un câștig mai mare, întotdeauna exista piața de capital dar, așa…