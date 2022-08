Analist: Apple va vinde cel mult 1,5 milioane de exemplare din prima cască de AR în primul an Din ce in ce mai multe surse dau ca aproape sigura prezentarea in primul trimestru al anului viitor a primei casti Apple de realitate augmentata, dupa mai multi ani de design si dezvoltare. Cel mai redutabil analist cand vine vorba de Apple, Ming-Chi Kuo, este convins ca viitoarea casca va fi cel mai revolutionar produs lansat de compania americana de la iPhone incoace. Casca celor de la Apple va trage dupa ea intreaga piata si o va ridica la un nivel mult mai mare decat in prezent, cand este dominata de castile Meta. Avand in vedere ca pretul urmeaza a fi in jur de 2.000 de dolari, Kuo nu crede… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

