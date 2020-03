Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7789 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa marti. Dolarul american si pretul aurului continua ascensiunea si ating noi niveluri record. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind cel mai…

- Vremea s-a racit fata de zilele precedente. Cerul a fost mai mult noros si pe arii extinse au cazut ploi si cu caracter de aversa, iar izolat s-au semnalat lapovita si ninsoare. In zona montana inalta a nins. Pe arii restranse cantitatile de apa au depasit 20 l/mp. Cantitatea maxima de apa inregistrata…

- YouTube a anuntat luni interzicerea continuturilor „manipulate sau falsificate” despre alegeri, in timp ce gigantii industriei tehnologice fac fata unei presiuni crescute pentru a combate dezinformarea online odata cu apropierea alegerilor prezidentiale americane, relateaza AFP. Intr-o nota de blog,…

- Bilanțul victimelor epidemiei cu coronavirus crește alarmant. Sunt 304 decese confirmate, in China, dupa ce in urma cu o zi autoritațile anunțasera 259 de morți. De asemenea, sunt peste 12.000 de cazuri de infectare cu coronavirus in cel putin 24 de state. Intre timp, tot mai multe tari se grabesc sa…

- Duminica, 2 februarie, de la ora 18.00, se va disputa partida dintre Dunarea Calarași și CS Minaur Baia Mare, joc contand pentru etapa a 15-a din Liga Zimbrilor. O deplasare lunga, facuta in mai multe etape, dar scurtandu-se din kilometri pe calea aerului, ceea ce este foarte bine pentru timpul de refacere…

- Premierul susține ca 80% dintre cetațeni nu sunt mulțumiți de primarul comunitații lor. Printre primarii aleși cu 15%, despre care Orban spune ca nu sunt legitimi se afla și primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Guvernul pe care il conduc a luat decizia de a-și angaja raspunerea in fața Parlamentul pentru…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a confirmat in statul american Washington un prim caz de coronavirus provenind din China. Un rezident al comitatului Snohomish, care s-a intors din China pe 15 ianuarie, a fost diagnosticat cu coronavirusul Wuhan, potrivit CDC, confirmand astfel…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7785 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de valoarea atinsa vineri. Dolarul american a scazut la cel mai mic nivel din ultimele 2 luni. Vineri, euro a crescut la 4.7799 lei. Luni, euro a scazut la 4.7785 lei. Dolarul american,…